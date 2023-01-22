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Бейонсе виступила на закритій вечірці у Дубаї в сукні від українського дизайнера

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Бейонсе виступила на закритій вечірці у Дубаї в сукні від українського дизайнера - фото 1

Американська ікона стилю та надпопулярна співачка Бейонсе повернулася на сцену після п'ятирічної перерви. Вона дала перший за останні роки концерт. На сцені вона з'явилася у вбранні українського бренду. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Бейонсе виступила у Дубаї на закритій вечірці з нагоди відкриття готелю Atlantis The Royal's, куди запросили найвпливовіших та найпопулярніших зірок з усього світу. Співачка сяяла на сцені у сукні від українського бренду FROLOV.

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Протягом вечора американська співачка Бейонсе змінювала образи кілька разів, а один з них – кутюрна рожева мінісукня Firework з фірмовим дизайном бренду Frolov у вигляді кристалів. Образ доповнили довгі напівпрозорі рукавички та легінси.

Цікаво, що цю мінісукню Firework розробили спеціально для Beyonce.

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