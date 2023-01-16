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Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
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Відома українська дизайнерка Оксана Караванська в колаборації із Львівською національною оперою показала у Львові нову колекцію вишиванок "Вишиванка-Couture Третього тисячоліття". Мода, музика, балет… вона зміксувала ці види мистецтва в одному перформансі.
Оригінальне дійство-показ нової колекції бренду Oksana Karavanska "Вишиванка-Couture Третього тисячоліття" відбулося у вишуканій Дзеркальній залі Львівської національної опери.
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Дизайнерка відмовилася від традиційного дефіле. Моделями того вечора були артистки балету Львівської опери, а у живому музичному супроводі модного показу знавці музики впізнали цитати балетної класики. Режисером дійства виступив генеральний директор, художній керівник Львівського театру опери та балету Василь Вовкун.
Це вже сьоме дефіле "Вишиванки-Couture Третього тисячоліття" за останні вісім років. Колекції помітно трансформувалися. Якщо перші покази вишиванок Караванської були присвячені порятунку старовинної вишивки та інтеграції її в сучасний крій, то нова колекція складається здебільшого із новітніх розробок, інспірованих українськими орнаментами родом з усієї території України.
Продовжую творити історію української вишиванки, підтримуючи світовий тренд Made in Ukraine. Музи не мають мовчати й в часі війни! Усі ці понад 10 місяців повномасштабної війни росії проти України я не зупинялася, творчо працювала, не знаючи, коли, де і як зможу показати свої нові роботи. Нещодавно усвідомила, що усі ми зараз дуже потребуємо теплоти особистих зустрічей. І навіть те, що дефіле збіглося в часі із ракетною атакою України, дуже символічно. Ворог хоче знищити нашу ідентичність, нашу самобутність, наші традиції. Тому мусимо тримати й культурний фронт, не переривати творення коду української нації", – розповідає Караванська.
Дизайнерка вкотре продемонструвала на публіку своє знамените гасло: "Мода – це коктейль еклектичних вітрів, змішаних у шейкері часу". До створення нової колекції Oksana Karavanska долучилася текстильна дизайнерка Ксенія Уманська.
Фото авторства Олександра Шамова
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