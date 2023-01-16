Експерти визначили, скільки коштує корона "Міс Всесвіт 2022"

Цьогоріч у ніч з 14 на 15 січня обрали "Міс Всесвіт 2022", якою стала Р'Бонні Габріель з США. Вона отримала розкішну корону, яку оцінюють в мільони доларів. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Корона Міс Всесвіт 2022 прикрашена синіми сапфірами та білими діамантами, як зазначають на MoneyControl.

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Цьогорічну корону переможниці інкрустували коштовним камінням, яке від основи підіймаються наче хвилею, що символізує "імпульс змін" у світі. Сам же синій колір глибокого відтінку за задумом вказує на те, що добро може бути досягнуте невпинними зусиллями та надією на світле майбутнє.

Цей шедевр під назвою "Сила добра" створила швейцарська компанія високого ювелірного мистецтва Mouawad. А вартість такої корони оцінюють в 5,58 мільйона доларів.

Корону "Міс Всесвіт 2022" прикрашають:

993 діаманти

сапфір вагою 110,83 карата

білий діамант вагою 48,24 карата

у верхній частині – сапфір королівського синього кольору вагою 45,14 карати

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