На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти визначили, скільки коштує корона "Міс Всесвіт 2022"
-
- 118
Цьогоріч у ніч з 14 на 15 січня обрали "Міс Всесвіт 2022", якою стала Р'Бонні Габріель з США. Вона отримала розкішну корону, яку оцінюють в мільони доларів. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Корона Міс Всесвіт 2022 прикрашена синіми сапфірами та білими діамантами, як зазначають на MoneyControl.
І ще: Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"
Цьогорічну корону переможниці інкрустували коштовним камінням, яке від основи підіймаються наче хвилею, що символізує "імпульс змін" у світі. Сам же синій колір глибокого відтінку за задумом вказує на те, що добро може бути досягнуте невпинними зусиллями та надією на світле майбутнє.
Цей шедевр під назвою "Сила добра" створила швейцарська компанія високого ювелірного мистецтва Mouawad. А вартість такої корони оцінюють в 5,58 мільйона доларів.
Корону "Міс Всесвіт 2022" прикрашають:
- 993 діаманти
- сапфір вагою 110,83 карата
- білий діамант вагою 48,24 карата
- у верхній частині – сапфір королівського синього кольору вагою 45,14 карати
До теми: Полька одягнула помпезну сукню української дизайнерки на "Міс Всесвіт-2022"
- 16 січня
-
20:4317 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:33Клопотенко показав, як приготувати крученики з грибами у тісті: авторський рецепт
-
18:31Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"
-
17:30Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас
-
16:32Погода 17 січня в Україні – синоптикиня попередила про сильний вітер
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:33У ДСНС пояснили, що вдягати та що робити, щоб зігрітися вдома
-
14:32Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
-
13:31Експерти визначили, скільки коштує корона "Міс Всесвіт 2022"
-
12:31Український бренд створив онлайн-конструктор вишиванок з автентичними візерунками
-
11:38УкрАвтопром назвав лідерів українського ринку гібридних авто
-
10:36Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"
-
09:41Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати лазанью з грибами: рецепт від шеф-кухаря
-
08:31Холодна чи гаряча: якою водою краще вмиватися зранку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 15 січня
-
20:37Погода 16 січня в Україні – синоптикиня розповіла про синоптичний початок тижня
-
19:40Артем Пивоваров презентував потужний "Маніфест" про незламність українців
-
18:37Ось наскільки зріс український ринок електромобілів за 2022 рік
-
17:434 основних способи схуднення без стресу для організму
-
16:4216 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:36Найкращі 52 локації світу, які варто відвідати у 2023 році – список від The New York Times
-
14:34ТНМК разом ДСНС створили анімаційний блокбастер про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш"
-
13:35У США назвали автомобілі 2023 року, які нещодавно надійшли у продаж
-
12:34Володимир Ярославський поділився родинним рецептом вареників на пару
-
11:39"Трушні" гуцули з Коломиї T.HUTSULS вриваються у новий рік пісенною новинкою "По цимбалах"
- 16 січня
-
18:31Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"
-
14:32Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
-
10:36Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"
- 15 січня
-
19:40Артем Пивоваров презентував потужний "Маніфест" про незламність українців
-
14:34ТНМК разом ДСНС створили анімаційний блокбастер про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш"
-
09:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
- 14 січня
-
18:31Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року
-
14:44Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер
-
10:28Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО
- 13 січня
-
18:31Ілон Маск – новий рекордсмен за найбільшою втратою статків
-
13:35Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"
-
09:35Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
- 12 січня
-
18:31Прогноз 13 і 14 січня в Україні – ось якою буде погода на Старий Новий рік 2023
-
14:38Страви на Старий новий рік 2023 – рецепти для святкового столу (меню)
-
10:23Світлини українців у традиційному строю Закарпаття здобули срібло на світовому конкурсі
- 11 січня
-
18:2910 цікавих слів, які вживав український письменник Василь Стефаник
-
13:32Золотий глобус 2023: назвали найкращі серіали та фільми року
-
09:34Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
- 10 січня
-
18:32Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини
-
14:30Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році
-
10:29Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру
- 09 січня
-
19:2988 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс
-
13:31Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо
-
09:30Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
- 08 січня
-
18:32Українське Різдво – дивіться цікаву онлайн-виставу, яку підготував музей Івана Гончара