Батько познущався з сина, який прагнув зачіску як у Роналду: кумедне відео

Похід в перукарню в умовах карантину перетворився в нездійсненну місію. З такою проблемою зіткнувся юний фанат Кріштіану Роналду. Він захотів собі таку ж зачіску, як у португальця і ​​батько йому з цим допоміг. Але щось пішло не так.

Хлопчик хотів бути схожим на зірку "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, зробивши стрижку як у футболіста. І батько малого фаната вирішив допомогти синові з цим.

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На відео видно, що батько підходить до хлопця і питає, яку зачіску він собі хоче. Хлопець показує фото Роналду на телефоні і каже, що хоче так само. Але яке ж здивування чекало хлопця після візиту до домашнього перукаря.

Хлопець підійшов до дзеркала і онімів. Замість дизайнерської зачіски батько повністю постриг його голову, залишивши лише невеликий острівець замість чубчика. Стримуючи сміх, батько показав на своєму телефоні фото бразильця Роналдо і сказав: "Є тільки один Роналдо".

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