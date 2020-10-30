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Холостячка Хелловін

Барселона тонко підколола Ювентус і Роналду після своєї перемоги

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Роналду - фото 1
Роналду / delfi

Каталонці натякнули на португальського форварда суперників Кріштіану Роналду, який не зіграв у матчі.

Офіційний Twitter Барселони після перемоги команди над Ювентусом (2:0) в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів тролить форварда туринського клубу Кріштіану Роналду, який не зіграв у матчі через коронавірус.

І ще: Роналду несподівано змінив імідж на карантині

"Ми раді, що ви змогли побачити на своєму полі найкращого гравця в історії", – сказано в статті. Вони додали емодзі козла – козел з англійської має й інше значення, скорочення GOAT – найкращий гравець в історії (всіх часів). Нагадаємо, що в цій грі Мессі забив м'яч і зробив гольову передачу.

Днями головний тренер київського Динамо Мірча Луческу назвав ключову відмінність між Ліонелем Мессі і Кріштіану Роналду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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