Андрій Ярмоленко втретє став батьком: перші фото

У родині Андрія Ярмоленка, півзахисника англійського клубу "Вест Хем Юнайтед" і збірної України, відбулося поповнення. Відомий український футболіст став татом втретє.

Дружина футболіста Інна народила синочка, якого назвали Максим.

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Про це сам Андрій Ярмоленко повідомив на своїй сторінці в Instagram і виклав фото з лікарняної палати. "Дякувати Богу і моїй дружині за це почуття. Ще один Ярмоленко", – підписав знімки футболіст.

Нагадаємо, що новонароджений Максим уже третій син в родині Ярмоленко. У травні 2013 року у футболіста народився хлопчик, якого назвали Іваном, а у вересні 2015 року на світ з'явився Данило. Гортайте галерею:

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