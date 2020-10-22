Роналду несподівано змінив імідж на карантині

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду вирішив змінити свій імідж. І дуже кардинально!

Він продемонстрував в Інстаграмі фрагмент тренування, на якому видно, що форвард поголився наголо.

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"Успіх в житті вимірюється не тим, чого ви досягли, а як долали перешкоди", – написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, п'ятикратний володар Золотого м'яча зараз на карантині, оскільки він здав позитивний тест на коронавірус. Втім, хвороба протікає у Кріштіану безсимптомно, тому він часу не гає і підтримує форму в спортзалі. Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Ювентус" два матчі, в яких забив три голи.

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