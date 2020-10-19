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Луческу назвав ключову відмінність між Мессі і Роналду

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Луческу - фото 1
Луческу / gettyimages

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу назвав ключову відмінність між Ліонелем Мессі і Кріштіану Роналду, з якими українському клубу доведеться зіграти в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

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"Я перетинався з ними багато разів, але мої гравці – ні. І скоро вони з ними зустрінуться. Я маю пояснити своїм футболістам, які вони. Мессі – невисокий гравець, який чудово діє в обмеженому просторі завдяки вибуховій швидкості, впевненості в собі, дриблінгу і так далі. Роналду – інший тип гравця, оскільки настільки любить забивати багато голів, що йому необхідно більше простору. Йому необхідна допомога кожного, допомога його партнерів по команді..."

"Мессі може зробити багато речей самостійно. Роналду може діяти самостійно в межах штрафного майданчика або 20 метрів від штрафного, але він намагається отримати вигоду з простору, яке створюють інші, і забиває. Таким чином, вони різні, але обидва дуже сильні гравці", – сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо зіграє в одній групі з Ювентусом, Барселоною і Ференцварошем.

Луческу назвав ключову відмінність між Мессі і Роналду - фото 430942

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