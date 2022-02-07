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Barleben – Hear My Words: співак презентував конкурсну пісню на Євробачення 2022

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Barleben - фото 1
Barleben / starbom

Фіналіст Нацвідбору на Євробаченні 2022 Barleben оприлюднив повну версію конкурсної пісні. Слухаємо разом!

Після фаворитки Alina Pash свою конкурсну пісню презентував Barleben (справжнє ім'я – Владислав Каращук). Вона отримала назву Hear My Words, повідомляє ютуб-канал Суспільного.

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Артист виступить у Нацвідборі на Євробачення 2022 року, який відбудеться у суботу, 12 лютого. Раніше він викладав лиш уривок пісні.

"Hear My Words – це меседж, який має бути почутий саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження нам необхідно згадати про любов, і, хоч на якийсь час, наповнити нею своє серце. Знайти почуття любові всередині, у душі. Згадати про те, як любити себе, інших, свою справу та країну", – так пояснив співак сенс, який вклав у свою пісню.

Barleben – Hear My Words: слухайте онлайн пісню для Євробачення 2022

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