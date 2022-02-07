Barleben – Hear My Words: співак презентував конкурсну пісню на Євробачення 2022

Фіналіст Нацвідбору на Євробаченні 2022 Barleben оприлюднив повну версію конкурсної пісні. Слухаємо разом!

Після фаворитки Alina Pash свою конкурсну пісню презентував Barleben (справжнє ім'я – Владислав Каращук). Вона отримала назву Hear My Words, повідомляє ютуб-канал Суспільного.

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Артист виступить у Нацвідборі на Євробачення 2022 року, який відбудеться у суботу, 12 лютого. Раніше він викладав лиш уривок пісні.

"Hear My Words – це меседж, який має бути почутий саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження нам необхідно згадати про любов, і, хоч на якийсь час, наповнити нею своє серце. Знайти почуття любові всередині, у душі. Згадати про те, як любити себе, інших, свою справу та країну", – так пояснив співак сенс, який вклав у свою пісню.

Barleben – Hear My Words: слухайте онлайн пісню для Євробачення 2022

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