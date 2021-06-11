Барбі з переробленого пластику: Mattel показала нові іграшки

У мережі показали першу лінійку популярних ляльок Барбі з переробленого пластику, яка отримала назву "Барбі любить океан". Зацініть!

Американська компанія Mattel презентувала свою першу колекцію Барбі з пластику, який вдалось зібрати з океану та переробити для вторинного використання, передає CNN.

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Ця особлива колекція називається "Барбі любить океан" (Barbie Loves the Ocean), і до неї входить три ляльки набори для ігор та аксесуари для відпочинку на пляжі. Всі вони на 90% виконані з переробленого сміття. Вже до 2030 року Mattel планує повністю перейти на виготовлення іграшок саме з біопластику або переробленого пластику.

"Щоб справді показати, що наступне покоління може бути будь-яким, ми повинні брати участь у захисті планети, зменшувати дію на навколишнє середовище та популяризувати щоденну екологічну поведінку", – пояснює старший віцепрезидент компанії Ліза МакНайт.

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