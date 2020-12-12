Єлизавета II перетворилася на ляльку Барбі: яскраві фото

Дизайнери TheToyZone вирішили об'єднати Єлизавету II і Барбі і створити лінію ляльок, засновану на всіх знакових нарядах, які королева Великобританії носила за останні 75 років.

Ексклюзивна серія ляльок складається з семи королівських Барбі. Правда, творці трохи змінили зовнішній вигляд фігурок через повагу до Її Величності.

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Тут є образ з 1945 року. Під час Другої світової війни Єлизавета служила в армії. Ще будучи принцесою вона переконала короля Георга дозволити їй стати молодшим офіцером Допоміжної територіальної служби (ATS).

Лялька з коронації, коли Єлизавета була офіційно коронована в Вестмінстерському абатстві. У цей день вона була в білому атласному платті, яке розробив модельєр Норман Хартнелл. Також є образ королеви з візиту на Мальту. Під час поїздки Єлизавета була одягнена в пальто з квітковим принтом, а лацкан був прикрашений брошкою Cullinan V, яка складається з найбільшого з коли-небудь знайдених алмазів.

Не забули творці Барбі і про кінне шоу – свято, в рамках якого проходять виставки коней, показові виступи, театралізовані вистави та змагання. Він щорічно проходить в королівському парку Віндзорського замку, і члени королівської сім'ї обов'язково приїжджають подивитися на цю грандіозну подію.

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