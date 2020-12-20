Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі

Барак Обама традиційно склав особистий плейлист найкращих пісень 2020 року. Послухати добірку від екс-президента США можна на стрімінговій платформі Spotify.

Барак Обама зізнався, що до переліку треків увійшли рекомендації від молодшої доньки Саші. Також у списку опинилися улюблені виконавці політика – Бейонсе і Боб Ділан.

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Усього в списку 30 пісень, серед них – треки Megan Thee Stallion, Dua Lipa, Джессі Вейр, Фібі Бріджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, EarthGang, Мак Міллер, Андерсон Пак і Bad Bunny.

Раніше Барак Обама назвав свої найулюбленіші серіали. Це він зробив під час інтерв'ю, яке дав виданню Entertainment Weekly. Як розповідає колишній президент, тримати себе у тонусі, коли весь день пишеш, йому допомагав зелений чай. Музику Обама під час роботи не слухає – вона не налаштовує його на потрібний лад, а скоріше збиває, тому що він починає наспівувати та губить думки. А ось у перерві між роботою Барак дивився серіали.

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