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Барак Обама назвав свої найулюбленіші серіали: у перелік потрапили навіть Пацани
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На честь виходу мемуарів "Земля обітована" колишній президент США Барак Обама розповів виданню Entertainment Weekly, як писав книгу і що йому в цьому процесі допомагало. Зокрема, він назвав свої найулюбленіші серіали.
Робота над "Землею обітованою" тривала близько 4 років. Писати книгу він почав незадовго до того, як покинув Білий дім. Це вже третя його книга (і перша за 15 років).
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Як розповідає колишній президент, тримати себе у тонусі, коли весь день пишеш, йому допомагав зелений чай. Музику Обама під час роботи не слухає – вона не налаштовує його на потрібний лад, а скоріше збиває, тому що він починає наспівувати та губить думки. А ось у перерві між роботою Барак дивився серіали. Ось ці чотири – його улюблені:
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"Приголомшливі персонажі та дослідження темної сторони американської мрії".
Хороше місце
"Розумна і мила суміш дурною комедії в поєднанні з великими філософськими питаннями".
Пацани
"Перевертають уявлення про супергероїв з ніг на голову, оголюючи проблеми раси, капіталізму і спотворює впливу влади корпорацій і засобів масової інформації".
Хранителі
Також Барак Обама зізнався, що найчастіше розмовляв зі своїм редактором, щоб пояснити, чому він пропустив дедлайн. А коли нарешті все закінчив, то насамперед відправився на велосипедну прогулянку зі своєю дружиною Мішель.
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