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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook

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Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook - фото 1

Український інститут національної пам'яті створив проєкт "Фактор свободи" для популяризації історії України. У ньому показали, як виглядали б сторінки видатних борців за її державність у соцмережах.

Частина добірки на своїй сторінці в Facebook оприлюднив директор УІНП Володимир В'ятрович, зазначивши, що з повною експозицією українці зможуть ознайомитися у День Незалежності на Хрещатику. Пізніше оригінальний проєкт буде презентований у всіх містах України.

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"Якими були б акаунти Мазепи, Петлюри, Бандери в соціальних мережах? Як їхній життєвий шлях відбили б гугл-карти? Якими були плюси і мінуси їхніх ключових рішень?" – написав В'ятрович, анонсуючи цікавий історичний експеримент.

Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook - фото 349663

Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook - фото 349664

Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook - фото 349665

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Джерело: uinp.gov
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