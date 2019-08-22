Google відключає популярну функцію YouTube

За останні роки YouTube перестав бути звичайним "складом" відеороликів. Своїми можливостями для спілкування він багато в чому нагадує соціальну мережу, але саме одну з таких "непрофільних" функцій, що завоювала популярність серед користувачів, керівництво хостингу несподівано вирішило відключити.

Функція прямого обміну повідомленнями між користувачами Youtube з'явилася ще два роки тому. Але незабаром така можливість зникне – згідно з публікацією в розділі техпідтримки сервісу, це відбудеться вже 18 вересня.

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За словами представників YouTube, нововведення пов'язане з новою концепцією відеохостингу: обговорення роликів пропонується вести на сторінках самих відео, а не в особистих повідомленнях.

Згідно з численними коментарями до новини, багато користувачів не в захваті від нової політики сервісу. Дехто навіть відзначив, що знайшли собі нових друзів тільки завдяки спілкуванню в "приваті".

Менеджер YouTube, котрий опублікував пост, зазначив, що можливість поділитися відео як і раніше буде доступна для відправки посилань на відеоролики в Facebook, Twitter, Reddit і інші майданчики. В охочих залишиться можливість обговорити ролик поза сторінкою коментарів, скопіювати посилання і відправити його адресату.

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