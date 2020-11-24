Balenciaga випустили кросівки, які не можна носити

Відомий іспанський бренд Balenciaga не втомлюється дивувати покупців своїми новинками. Пропонуємо вашій увазі взуття за 5390 євро!

Модний будинок випустив модель кросівок Track Sculpture, які складаються з 16 латунних деталей, спаяних між собою.

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Латунна скульптура, розмір якої відповідає 41-му розміру взуття дасть початок лінії предметів декору французького модного дому Objects.

У перший реліз нової лінії увійшла скульптура у вигляді кросівка Track.2, однієї з найбільш відомих моделей взуття Balenciaga. Скульптура виконана з латуні, покрита паладієм і зображує кросівок у натуральну величину. Вага об'єкта становить 2,5 кг, він складається з 16 деталей. Скульптури у вигляді кросівок зроблені в Італії і вийшли обмеженим тиражем у 20 екземплярів: їх можна буде придбати в магазинах Balenciaga по всьому світу.

Надалі в лінії Objects також виходитимуть колекційні предмети невеликими тиражами.

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