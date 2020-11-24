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Balenciaga випустили кросівки, які не можна носити
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Відомий іспанський бренд Balenciaga не втомлюється дивувати покупців своїми новинками. Пропонуємо вашій увазі взуття за 5390 євро!
Модний будинок випустив модель кросівок Track Sculpture, які складаються з 16 латунних деталей, спаяних між собою.
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Латунна скульптура, розмір якої відповідає 41-му розміру взуття дасть початок лінії предметів декору французького модного дому Objects.
У перший реліз нової лінії увійшла скульптура у вигляді кросівка Track.2, однієї з найбільш відомих моделей взуття Balenciaga. Скульптура виконана з латуні, покрита паладієм і зображує кросівок у натуральну величину. Вага об'єкта становить 2,5 кг, він складається з 16 деталей. Скульптури у вигляді кросівок зроблені в Італії і вийшли обмеженим тиражем у 20 екземплярів: їх можна буде придбати в магазинах Balenciaga по всьому світу.
Надалі в лінії Objects також виходитимуть колекційні предмети невеликими тиражами.
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