Байрактар для України від Литви: дивіться фото безпілотника, який уже готовий до відправки

Литва з перших днів війни висловлює солідарність українському народові та неабияк допомагає Україні. Чого лише вартий Байрактар від литовців, на який вони назбирали кошти за лічені дні.

Нагадаємо, що ініціатором зборів грошей на бойову "пташку" для України став литовський телеведучий Андрюс Тапінас. І суму в 5 мільйонів євро литовський народ подужав за три дні.

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Однак, як і у випадку з Україною, турецька компанія BAYKAR заявила, що безкоштовно надасть Литві свій безпілотник для подальшої передачі його українській армії. А зібрані гроші попросили надіслати для гуманітарної допомоги українцям.

Тепер же міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас показав той самий Bayraktar Vanagas, який уже готовий відправитися до України. Фото з'явилося 6 липня на сторінці глави Міноборони у Twitter.

Останні години Bayraktar Vanagas у Литві. Дуже скоро він буде доставлений в Україну, – написав він.

Last hours of Bayraktar “Vanagas” in Lithuania. Very soon it will be delivered to ! pic.twitter.com/mBXkWFzCV3 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 6, 2022

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