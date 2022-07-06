Українська авіація в дії: атаку Су-25 зняли на відео з кабіни пілота

Українські захисники продовжують стояти на обороні наших земель. На цей раз бійці показали, як працює авіація, випалюючи російських окупантів.

Так, відео авіаційної атаки українського штурмовика Су-25 опублікувало Командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Ба більше, кадри зняті просто з кабіни пілота.

І ще: Феєрверк у Сніжному: ЗСУ показали на відео знищення боєприпасів російської армії

З ролика видно, як бойовий літак під час маневру випустив чотири ракети, а інший штурмовик летів поряд. Де саме наші захисники відпрацювали по російських позиціях, невідомо.

Доброго ранку, Україно! Українські СУ-25 під час бойової роботи. Дякую всім шанувальникам військової авіації, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Десантники ефектно перетворили ворожу техніку в брухт – відео