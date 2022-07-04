Феєрверк у Сніжному: ЗСУ показали на відео знищення боєприпасів російської армії

Війська окупантів зазнали чергових втрат. На цей раз Збройні сили України атакували ворожий склад боєприпасів.

Так, сьогодні, 4 липня, українські бійці обстріляли склад боєприпасів бойовиків так званої "ДНР". Детонацію снарядів у Сніжному, що на Донеччині, показали на відео на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

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Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів, – йдеться у повідомленні.

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