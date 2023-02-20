Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну

У зв'язку з тим, що американський президент Джо Байден раптово прибув до столиці України, а мережі ширяться сотні мемів про прибуття політика. Дивіться далі – зібрали для вас добірку найкращих мемів!

Користувачі мережі дуже зраділи, що Джо Байден без попередження приїхав у Київ, тож у різних соціальних мережах поширюють меми та пости, у яких "підловлюють" його у різних локаціях та запрошують на зустріч.

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"За зустріч!":

Зеленський зустрівся з Байденом:

Стали відомі подробиці, як Джо Байден добирався до Києва:

Перше фото, щоб "зачекінитися":

Гастрономічний тур президента США:

Джо Байден, який планував відвідати Польщу:

Діда Джо запустили в Метроград:

Не зміг втриматися:

Саме так і було:

Кожен мусить пройти через подорож Укрзалізницею:

Актуальні новини:

Байден отримує чимало запрошень:

Джо, не варто оминати пропозицію від Левчика:

Перерва на розваги:

Головні туристичні магніти:

Намагайтеся не звертати уваги:

На болотах бісяться:

Джо Байден захотів свіженький та гаряченький борщ:

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