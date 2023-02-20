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Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
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У зв'язку з тим, що американський президент Джо Байден раптово прибув до столиці України, а мережі ширяться сотні мемів про прибуття політика. Дивіться далі – зібрали для вас добірку найкращих мемів!
Користувачі мережі дуже зраділи, що Джо Байден без попередження приїхав у Київ, тож у різних соціальних мережах поширюють меми та пости, у яких "підловлюють" його у різних локаціях та запрошують на зустріч.
І ще: Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
"За зустріч!":
Зеленський зустрівся з Байденом:
Стали відомі подробиці, як Джо Байден добирався до Києва:
Перше фото, щоб "зачекінитися":
Гастрономічний тур президента США:
Джо Байден, який планував відвідати Польщу:
Діда Джо запустили в Метроград:
Не зміг втриматися:
Саме так і було:
Кожен мусить пройти через подорож Укрзалізницею:
Актуальні новини:
Байден отримує чимало запрошень:
Джо, не варто оминати пропозицію від Левчика:
Перерва на розваги:
Головні туристичні магніти:
Намагайтеся не звертати уваги:
На болотах бісяться:
Джо Байден захотів свіженький та гаряченький борщ:
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