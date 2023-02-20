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Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну

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Джо Байден завітав на Радіо Максимум - фото 1
Джо Байден завітав на Радіо Максимум

У зв'язку з тим, що американський президент Джо Байден раптово прибув до столиці України, а мережі ширяться сотні мемів про прибуття політика. Дивіться далі – зібрали для вас добірку найкращих мемів!

Користувачі мережі дуже зраділи, що Джо Байден без попередження приїхав у Київ, тож у різних соціальних мережах поширюють меми та пости, у яких "підловлюють" його у різних локаціях та запрошують на зустріч.

І ще: Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем

"За зустріч!":

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520115

Зеленський зустрівся з Байденом:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520116

Стали відомі подробиці, як Джо Байден добирався до Києва:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520117

Перше фото, щоб "зачекінитися":

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520118

Гастрономічний тур президента США:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520119

Джо Байден, який планував відвідати Польщу:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520120

Діда Джо запустили в Метроград:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520121

Не зміг втриматися:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520122

Саме так і було:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520123

Кожен мусить пройти через подорож Укрзалізницею:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520124

Актуальні новини:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520125

Байден отримує чимало запрошень:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520126

Джо, не варто оминати пропозицію від Левчика:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520127

Перерва на розваги:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520128

Головні туристичні магніти:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520129

Намагайтеся не звертати уваги:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520130

На болотах бісяться:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520131

Джо Байден захотів свіженький та гаряченький борщ:

Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну - фото 520132

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