Байден оголосив 17 лауреатів Президентської медалі Свободи: Джобс, Вашингтон та інші

Відомий перелік з 17 лауреатів Президентської медалі Свободи. Президент США Джо Байден оголосив перелік нагороджених. Серед них є посмертні присвяти. Читайте далі та дізнайтеся, кого відзначили!

Відомо, що нагороди вручать 7 липня 2022 року в Білому домі.

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Президентська медаль Свободи – найвища цивільна відзнака США, яку вручають тим, хто зробив вагомий внесок у важливі суспільні, державні чи приватні починання.

"Ці сімнадцять американців демонструють силу можливостей і втілюють душу нації – працьовитість, наполегливість і віру. Вони подолали значні перешкоди, щоб досягти разючих досягнень у мистецтві та науці, присвятили своє життя захисту інтересів найуразливіших серед нас і діяли з відвагою, щоб стимулювати зміни у своїх громадах – і в усьому світі – прокладаючи шляхи для майбутніх поколінь", – йдеться у повідомленні.

Президентською медаллю Свободи нагородять:

Сімона Байлз Сестра Сімона Кемпбелл Джульєтта Гарсія Габріель Гіффордс Фред Грей Стів Джобс (посмертно) Отець Олександр Карлуцос Хизр Хан Сандра Ліндсей Джон Маккейн (посмертно) Даян Неш Меган Рапіно Алан Сімпсон Річард Трумка (посмертно) Вілма Вот Дензел Вашингтон Рауль Ізагірре

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