Багаті чи бідні: кому спиться краще

Вчені з Центру з контролю і профілактики захворювань США виявили, що багаті люди в середньому сплять вночі довше за бідних.

Вчені проводили дослідження з 2011 по 2014 рік серед американців, щоб дізнатися про їхні звички сну. Всього в експерименті взяли участь 140 тисяч дорослих, з яких 55%, повідомили, що живуть за межею бідності і сплять сім-вісім годин.

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При цьому майже 67% американців, які живуть на 400% вище за межу бідності, повідомили, що висипаються повноцінно вночі. Межа бідності в США залежить від доходу і розміру сім'ї. Для однієї людини він становить 11 670 доларів на рік, а для сім'ї з чотирьох осіб 23 850 доларів. Разом з тим, дослідники не стали копати глибше, щоб з'ясувати, чому багаті люди сплять більше, але деякі фахівці в області сну припустили, що це, ймовірно, пов'язано з кількістю годин, які люди мають працювати, або навіть з кількістю робіт.

Вони також відзначають, що у багатих людей більше допомоги по догляду за дітьми і в повсякденних справах, таких як приготування їжі, прибирання та догляд за собою. Багаті люди також зазвичай живуть в більш зручних для сну приміщеннях: тихі райони і окремі зручні ліжка.

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