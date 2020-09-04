Чотири незвичних способи зняти стрес, які дійсно працюють

Щоб бути у формі, добре почуватися і мати гарний настрій потрібно заспокоїтися. Підібрали для вас 4 незвичайних способи зняти стрес.

Ароматерапія. Ароматичні свічки – важлива частина знаменитого данського хюґе. Але домашніми свічками обмежуватися необов'язково. Візьміть в офіс ароматичну олію або парфум, з яким асоціюються приємні спогади, і вдихайте його в моменти напруги.

І ще: З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених

Домашні тварини сприяють виробленню окситоцину – гормону радості, який розслаблює і покращує настрій. Якщо у вас немає можливості завести домашнього улюбленця, спробуйте бьордвотчинг – спостереження за птахами. Дослідження показали, що спостереження протягом 15 хвилин допомагає знизити тривожність.

Папір і ручка. Написати про все, що турбує, – спосіб, яким користується письменники і не тільки. Наприклад, недавно актриса Енн Хетеуей розповіла, що знімає стрес таким чином. Вона включає таймер і пише про всі занепокоєння протягом 12 хвилин.

Малювання. Спосіб, яким всі користуються в дитинстві, але потім чомусь забувають про нього. Вміти малювати не обов'язково, достатньо просто взяти ручку, олівці чи фарби і почати. Можна малювати все, що спаде на думку або задати собі тему. Наприклад, зобразити, як ви проводите день або спробувати відобразити свої емоції.

Це цікаво: Простий тест на особистість: подивіться на картинку та дізнайтесь свою сильну сторону