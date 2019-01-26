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Бабуся? Мадонну не впізнали фанати

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Мадонну у новому образі не впізнають фанати - фото 1
Мадонну у новому образі не впізнають фанати / madonnarama

Американську поп-зірку Мадонну припинили впізнавати прихильники після того, як вона вирішила відмовити від своїх білявих локонів.

60-річна американська співачка та акторка Мадонна не лише займається різноманітними проектами та власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. За культовою зіркою стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона не відстає від молоді та активно наповнює свій профіль свіжими фото.

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Нещодавно Мадонна вирішила розпрощатись з амплуа білявки та перефарбувалась у чорний колір. Спершу несподівана зміна образу здивувала фанатів, однак останнє фото й зовсім змусило їх перевіряти, чи справді це акаунт зірки. А все тому, що на свіжій світлині співачка сидить за столом з бокалом у ретро-сукні, капелюшку та з мереживними рукавичками. Коментатори зауважили, що екстравагантна виконавиця тут більше схожа на бабусю, аніж на себе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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