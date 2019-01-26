Дженніфер Лопес похизувалась струнким тілом

Популярна акторка Дженніфер Лопес не збирається поступатися молоді, а останні фото її фігури викликають захват у фанатів!

49-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес встигає не тільки займатись величезною кількістю проектів, присвячувати час родині, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 85 млн користувачів, і це не дивно, адже Джей Ло намагається ділиться майже всім, що відбувається у її житті.

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Нещодавно красуня розпочала 10-денний челендж без цукру і вже почала ділитись першими результатами відмови від солодощів. Лопес опублікувала знімок, хизуючись плоским животиком, та зазначила, що на 4-й день почувається трішки краще.

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