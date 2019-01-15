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Мадонна показала, як виглядала 10 років тому

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Мадонна показала архівне фото - фото 1
Мадонна показала архівне фото / instagram.com/madonna

Поп-зірка Мадонна потішила фанатів архівним фото 10-річної давності.

50-річна американська співачка Мадонна не збирається поступатись місцем молодому поколінню, адже не лише активно виступає, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 12 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Мадонна показала архівний знімок 10-річної давності, коли їй було приблизно 50, однак на кадрі можна лише позаздрити хорошій формі зірки. До того ж, співачка позувала у білизні та халатику.

"Я 10 років тому. Я б не дала нікому, окрім мене", - зухвало відзначила вона у дописі.

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Джерело: Радоі МАКСИМУМ
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