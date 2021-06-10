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Ілон Маск запустив швидкісний тунель під Лас-Вегасом, але перші пасажири незадоволені
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Під конференц-центром у Лас-Вегасі запустили перший у світі підземний швидкісний тунель, спроєктований два роки тому The Boring Company. Але традиційно щось пішло не так.
За задумом глави американської компанії Ілона Маска, завдяки унікальній споруді та електрокарам Tesla учасники заходів зможуть швидко добиратися до різних частин центру. Однак на ділі все виявилося інакше, пише New Atlas.
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Про швидкісний тунель Loop Transportation System уперше заговорили п'ять років тому. Тоді Ілон Маск позиціонував підземну трасу як революційну споруду, аналогів якій у світі не існує. За допомогою електрокарів Tesla відвідувачі конференц-центру в Лас-Вегасі повинні були на швидкості 200 кілометрів на годину добиратися у будь-яку частину будівлі, розташовану на поверхні. Через два роки після початку будівництва підземного тунелю прийняв перших відвідувачів.
На ділі виявилося, що інноваційна підземна споруда – два тунелі з одностороннім рухом, розташовані на глибині 12 метрів. Уся траса з'єднує між собою всього три станції. Але головним розчаруванням став швидкісний режим. Замість обіцяних 200 кілометрів на годину водії змогли пересуватися зі швидкістю не більше 60 кілометрів на годину. При цьому розвинути високу швидкість було просто неможливо, оскільки електромобілі постійно підпирали один одного.
У тунелі можна пересуватися лише на швидкості 60 кілометрів на годину
Попри провальний запуск, фахівці фірми The Boring Company, які займалися будівництвом тунелю, запевняють, що подібна підземна траса здатна перевозити 4400 пасажирів на годину. Але для цього необхідно розширити транспортну систему. Однак експерти сумніваються у необхідності продовження проєкту. Адже кожні півтора кілометра тунелю Loop Transportation System обійдуться в один мільярд доларів.
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