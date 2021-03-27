Автовиробник придумав, як запобігати викраденню потужних Dodge: це геніально

Компанія Dodge представила нову розробку – Security Mode, або "Режим безпеки", покликаний захистити від злодіїв потужні Dodge Charger SRT і Challenger SRT. Злодію, якому спаде на думку викрасти один з цих автомобілів, доведеться добряче попітніти.

Особливість "Режиму безпеки" полягає у тому, що в разі викрадення він примусово знижує віддачу двигуна до 3 кінських сил, не дозволяючи злочинцеві швидко зникнути з місця, пише AutoBlog.

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Режим працює так: власник автомобіля задає чотиризначний код у мультимедійній системі, який необхідно ввести перед запуском двигуна. Якщо ж у машині виявиться викрадач, який підробив або вкрав ключ, але не ввів код, то електроніка не дозволить мотору перевищити обертів холостого ходу – 675 на хвилину.

Таким чином, двигун маслкара зможе розвивати не більш як 3 кінські сили та 30 Нм крутного моменту, а автомобіль рухатиметься дуже повільно. Ймовірно, викрадач сам відмовиться від витівки та покине машину. В іншому випадку його нескладно буде затримати: виїхати далеко він навряд чи встигне.



Тепер викрасти Dodge буде надзвичайно складно

Розробка призначається для Dodge Charger і Challenger, оснащених топовими моторами HEMI V8 об'ємом 6,2 або 6,4 літра, і випущених з 2015 року по теперішній час. Новий режим буде доступний у кінці весни або на початку літа, а встановити його можна буде безплатно, звернувшись до офіційних дилерів марки.

Торік у мережі з'явився знімок Dodge Challenger, який намагалися викрасти з автосалону. Спроба обернулася невдачею: маслкар виявився занадто широким і застряг у дверному отворі, а зловмисникові довелося покинути місце злочину пішки.

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