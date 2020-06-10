Це фіаско: Dodge Challenger застряг у дверях салоні під час крадіжки

Співробітник дилерського центру Auffenberg, що торгує Chrysler, Dodge, Jeep і Ram в Іллінойсі, опублікував на Reddit наслідки невдалої спроби викрадення Challenger. Горе-крадій спробував виїхати через двері, однак вони виявилися надто вузькими. Авто застрягло, а недозлодій зник з місця злочину.

Попри комічність ситуації, вторгнення мародера в автосалон стало причиною появи серйозних неприємностей для дилера. Злочинець розбив машину, вибив вікна, пошкодив двері.

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Поліція шукає одного або декількох зловмисників, які, ймовірно, причетні до ще одного злочину. До проникнення в автосалон банда встигла розгромити офіс Home Depot, розташований неподалік. Поліцейські не виключають, що мародери могли потрапити в об'єктив камери спостереження.

Маслкар просто застряг у дверях

Випадки проникнення в автосалони і викрадення автомобілів зафіксовані в багатьох штатах. Мародери трощать дилерські центри і грабують магазини на тлі масових протестів проти расизму, що виникли після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда співробітником поліції.

У Міссурі з дилерського центру викрали позашляховик Tahoe і спорткар Corvette, з автосалону, який торгує Chrysler, Dodge і Jeep вивезли одразу 50 автомобілів, а дилер Honda залишився без нового CR-V. Справжній погром мародери влаштували у шоурумі Mercedes-Benz: вони розмалювали з балончика виставлені машини, а потім спалили суперкар Mercedes-AMG GT Coupe за 150 тисяч доларів.

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