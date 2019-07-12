Авторитетний інсайдер розповів, якою буде ціна Samsung Galaxy Note10

Німецький інсайдер Роланд Квандт, котрий нещодавно опублікував прес-рендери Samsung Galaxy Note10, поділився інформацією про ціну майбутнього флагмана. За його даними, очікувати, що вартість новинки від південнокорейського виробника буде доступною не варто.

Як повідомляє джерело, базова модель Galaxy Note10 у більшості європейських країн буде коштувати € 999. Важливо відзначити, що в мінімальній конфігурації виробник запропонує накопичувач на 256 ГБ замість 128 ГБ, як було у випадку з апаратами лінійки Galaxy S10. Ціни версій на 512 ГБ і 1 ТБ поки невідомі.

І ще: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного

Так виглядатиме Samsung Galaxy Note10+

Ціна Galaxy Note10 + з 6,7-дюймовим екраном замість 6,3-дюймового і додатковою камерою ззаду (імовірно ToF-сенсором) буде стартувати з € 1149 за найдоступнішу версію. Нещодавно ця модель була помічена на якісних фотографіях, що підтверджують чутки про відсутність 3,5-роз'єму для навушників. За наявними даними, у варіанті на 1 ТБ також немає слота для карти пам'яті.

Презентація лінійки Galaxy Note10 та інших новинок Samsung відбудеться 7 серпня.

Читайте також: У мережу виклали тизер нової функції Samsung Galaxy Note10