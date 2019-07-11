У мережі з'явилися офіційні рендери Samsung Galaxy Note10+

У мережу "витекли" зображення старшої версії флагманського смартфона. Світлини продемонстрували ключова відмінність Galaxy Note10+ від базової моделі.

Відповідно до публікації, зовнішній вигляд Galaxy Note10+ майже ідентичний базовій моделі, за винятком модуля камери: крім трьох датчиків і спалаху Note10+ отримав ToF-сенсор. За наявною інформацією, смартфон оснастять 6,75-дюймовим дисплеєм з вбудованим сканером відбитків пальців і процесором Snapdragon 855 або Exynos 9825 у залежності від регіону продажів.

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Майбутній новинці приписують не менше 8 ГБ оперативної пам'яті, від 128 ГБ вбудованої, фронтальну камеру на 10 мегапікселів і 48-мегапіксельний основний сенсор на задній панелі. Очікується, що апарат отримає акумулятор на 4500 мАг зі швидкою провідною зарядкою потужністю 25 Вт, швидкою безпровідною зарядкою та можливістю реверсивної зарядки інших пристроїв і аксесуарів.

Опубліковані рендери демонструють смартфон у чорному і сріблястому кольорах корпусу з чорним і темно-синім стилусом S Pen відповідно. Як і Note10, Plus-версія пристрою не отримає виділеної кнопки для активації голосового помічника Bixby.

А так виглядають рендери Samsung Galaxy Note10:

Презентація лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note10 відбудеться 7 серпня.

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