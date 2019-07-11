У мережу виклали тизер нової функції Samsung Galaxy Note10

Samsung опублікувала новий тизер, присвячений майбутньому флагману компанії Galaxy Note 10. Крім підтвердження попередньої інформації про комплектацію апарату стилусом S Pen, ролик також розкрив одну з ключових функцій майбутньої новинки.

Судячи з опублікованого тизера, новинка буде підтримувати режим роботи Samsung DeX, доступний топовим смартфонам компанії.

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Відеоряд натякає на здатність смартфона замінити відразу кілька пристроїв для роботи. Попри численні витоки, південнокорейський вендор не поспішає офіційно розкривати детальні специфікації флагманської лінійки, яка готується до випуску.

Очікується, що Samsung Galaxy Note10 отримає дисплей діагоналлю 6,25 дюйма і процесор Snapdragon 855, а старшу версію апарату під назвою Galaxy Note10 + оснастять 6,75-дюймовим екраном. Компанія Samsung ці припущення не коментує.

Анонс Samsung Galaxy Note10 відбудеться 7 серпня.

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