Автори "Богемної рапсодії" покажуть всю правду про Майкла Джексона у новому фільмі

Один з авторів "Богемної рапсодії", британський продюсер Грем Кінг, отримав права на створення фільму про співака Майкла Джексона від спадкоємців легендарного виконавця. Творці обіцяють розповісти глядачам усю правду!

У картині планують показати всю правду про Майкла Джексона, в тому числі спірні моменти його біографії. У стрічці також може бути використана будь-яка музика виконавця.

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Сценаристом стане Джон Логан, відомий за фільмами "Гладіатор", "Останній самурай", "Авіатор" та інші. Подробиці угоди, а також режисер картини поки невідомі.

Раніше стало відомо про таємний заповіт Майкла Джексона. За словами колишнього агента Джексона Реймон Бей, документ склали у 2006 році і він мав замінити заповіт, який написаний чотирма роками раніше. Вона стверджує, що Джексон докладно описав в документі те, як слід зберегти його спадщину. Також Бейн запевнила, що була присутня при нотаріальному завіренні паперів і чула їх зміст. Наразі про місцезнаходження зазначеного документа нічого невідомо.

У березні 2019 вийшов документальний фільм "Залишаючи Неверленд" про двох хлопчиків, які дружили з Майклом Джексоном, а потім звинуватили його у сексуальних домаганнях.

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