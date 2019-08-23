Стало відомо про таємний заповіт Майкла Джексона

Колишній агент Майкла Джексона Реймон Бейн заявила, що співак за кілька років до смерті написав таємний заповіт.

За словами Бейн, документ склали в 2006 році і він мав замінити заповіт, який написаний чотирма роками раніше.

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Вона стверджує, що Джексон докладно описав в документі те, як слід зберегти його спадщину. Також Бейн запевнила, що була присутня при нотаріальному завіренні паперів і чула їх зміст. Наразі про місцезнаходження зазначеного документа нічого невідомо.

Згідно із заповітом Джексона від 2002 року, активи співака перейшли сімейному трасту, а законним опікуном трьох дітей стала його мати Кетрін Джексон. Десять років тому брат артиста Ренді Джексон засумнівався в правдивості заповіту, який датується 7 липня 2002 року. За його словами, Джексон не міг підписати документ, оскільки тоді він не був у Лос-Анджелесі.

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