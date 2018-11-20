Tesla представить нове покоління зарядних станцій у 2019 році

За словами Ілона Маска, у майбутньому році Tesla планує випустити зарядну станцію Supercharger нового покоління. Також компанія розраховує подвоїти кількість заправок для електромобілів.

Маск оголосив, що компанія почне впроваджувати Supercharger V3 до початку наступного року. Зарядна станція наступного покоління була затримана пару раз у минулому. Коли вона все ж вийде, то зможе заряджати автомобілі набагато швидше, можливо, навіть за кілька хвилин.

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Глава Tesla також повідомив у Twitter, що компанія планує до кінця 2019 роки подвоїти кількість станцій Supercharger, призначених для зарядки акумуляторів електромобілів. За його словами, мережа стане доступною "95-100% населення на всіх активних ринках".

Supercharger V3, which starts rolling out early next year, will also charge much faster — Elon Musk (@elonmusk) 19 листопада 2018 р.

Відзначається, що автовиробник вже ставив за мету до кінця 2018 роки мати по всьому світу 18 тисяч зарядних станцій, але поки на сайті Tesla приведено далеке від цієї мети число вже доступних станцій – 11 414.

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