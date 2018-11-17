Нові Tesla будуть самі приїжджати до своїх покупців

Перші поставки Model 3 в Китай можуть відбутися вже в березні / Ars Technica

Безпілотні автомобілі Tesla вже через рік зможуть самі приїжджати до дверей будинку покупця.

Про це написав у своєму Twitter засновник і глава компанії Tesla Ілон Маск.

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"Швидше за все, технічно вони зможуть це робити вже через рік. Далі все буде залежати від регуляторів", – відповів Маск на питання, коли безпілотні автомобілі Tesla зможуть самі приїжджати до дверей покупця. Глава компанії на своїй сторінці також повідомив про те, що Tesla придбала додаткові вантажні потужності, щоб забезпечити швидку доставку вже існуючих електромобілів Model 3. Зокрема, компанія буде використовувати спеціалізовані судна-ролкери для транспортування автомобілів в Європу та Азію в першому кварталі наступного року.

Маск також підтвердив, що перші поставки Model 3 в Китай можуть відбутися вже в березні, але точно не пізніше квітня. Він також зазначив, що американським покупцям, які оформили заявку до 30 листопада, автомобіль буде доставлений до кінця року.

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