Несподівано: названо найпопулярніший у світі спорткар

Автомобіль Ford Mustang п'ятий рік поспіль став найпродаванішим спорткаром у світі. За оцінкою дослідницької фірми IHS Markit, торік модель розійшлася сукупним тиражем у 80 577 одиниць.

Згідно з дослідженнями, на частку Ford Mustang припадало 15,1% світового ринку спортивних купе, в порівнянні з 14,8% у 2019 році. Авто виявилося особливо популярним в Європі у 2020 році. Продажі моделі в Угорщині зросли на 68,8% у порівнянні з 2019 роком. У Нідерландах вони виросли на 38,5%, а в Данії – на 12,5%.

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Водночас у США продали 61 090 автомобілів Mustang, що на 15,7% нижче, ніж в попередньому році. Модель була найпопулярнішою в Техасі, де було реалізовано 8600 примірників. Каліфорнія посіла друге місце за кількістю поставок з 6200 автомобілями, а Флорида була третьою з 5864 автомобілями.

Протягом наступного десятиліття Ford поступово перейде на виробництво електромобілів. А вже найближчим часом компанія планує витратити близько 1 мільярда доларів на переобладнання свого заводу в Кельні, щоб він став першою виробничою лінією електромобілів на континенті. До середини 2026 роки Ford заявляє, що весь модельний ряд легкових автомобілів будуть електричними.

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