Ось чому НІКОЛИ не варто курити в літаку

Більшість курців неабияк страждають, якщо їхній політ триває понад кілька годин. Один із пасажирів не витримав, закуривши електронну сигарету в туалеті. Те, що на нього чекало потім, стало справжньою несподіванкою для чоловіка.

На рейсі NK 985 авіакомпанії Spirit Airlines з Детройта до Нового Орлеану пасажир вирішив закурити електронну сигарету у вбиральні літака. Це зауважила стюардеса. Саме вона й попередила екіпаж про те, що 30-річний мешканець Сент-Пітерсбурга, штат Флорида, витягнув з сумки електронну сигарету.

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Пасажир встав зі свого місця й попрямував до вбиральні. Там він закурив вейп, у результаті чого спрацювала пожежна сигналізація. Коли поліція зустріла порушника в міжнародному аеропорту Луї Армстронга в Новому Орлеані, чоловік спершу заперечував факт куріння в туалеті, потім сказав, що не знав про заборону. Після допиту пасажира відпустили. Однак в авіакомпанії вирішили, що на борт літаків Spirit Airlines він більше ніколи не підніметься.

Чому існує табу на електронні сигарети?

Багато авіакомпаній світу не дозволяють курити електронні сигарети в літаках, хоч пар вейпів і не містить шкідливих смол і канцерогенів.

Табу цілком резонне, адже інші пасажири можуть подумати, що можна диміти будь-якими тютюновими виробами. Також пар може викликати загальну паніку, якщо комусь здасться, що з літаком не все гаразд.

Куріння електронних сигарет на борту заборонено такими авіакомпаніями: Air China, Airberlin, Alaska Airlines, American West Airlines, British Airways, China Southern, Delta, EasyJet, Emirates, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Northwest, S7, Saudi Airlines, Singapore Airlines, Southwest, Thai Airways, US Airways.

Виняток: ірландська компанія Ryanair дозволяє курити електронні сигарети, якщо їх придбали безпосередньо в літаку.

Зазначимо, що брати на борт вейпи, упаковані за правилами перевізника, можна. Цього не забороняють практично ніде. А використовувати їх або заряджати забороняється.

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