Австралія буде закритою для туристів аж до 2021 року

Рекомендуємо поки не планувати подорожі до Австралії

Якщо ваша найбільша в житті мрія – відправитися до Австралії, то ми вимушені вас засмутити. Доведеться відкласти її реалізацію щонайменше до 2021 року, якщо не довше. Принаймні раніше кордони цієї країни відкривати для туристів не планують.

Влада країни вважає, що саме радикальне рішення допомагає контролювати епідеміологічну ситуацію в Австралії.

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Наразі приїхати до Австралії можуть лише резиденти країни і громадяни Нової Зеландії. При цьому всіх приїжджих відправляють на двотижневий карантин.

"Я, на жаль, вважаю, що відкриття туристичних поїздок до Австралії або з Австралії залишається в далекому майбутньому через необхідність продовжувати ставити здоров'я і безпеку людей на перше місце", – заявив міністр туризму і торгівлі Австралії.

Для туристів Австралія відкриється не раніше 2021 року

За його словами, влада обговорює можливість відкритися для країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією, щоб відновити важливі для економіки ділові поїздки. Але відновлення міжнародного туризму буде залежати від ситуації у світі.

"Я сподіваюся, що ми зможемо розраховувати на появу вакцини", – додав Саймон Бірмінгем.

Нагадаємо, що з 1 липня ЄС почне відкривати кордони для іноземців. Україна може увійти до списку країн, для яких знімуть обмеження в першу чергу, якщо буде відповідати певним критеріям. На днях стало відомо, що українці уже можуть подорожувати до Угорщини та Чорногорії, але для цього їм потрібно виконати кілька вимог.

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