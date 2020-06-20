На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Австралія буде закритою для туристів аж до 2021 року
-
- 17
Якщо ваша найбільша в житті мрія – відправитися до Австралії, то ми вимушені вас засмутити. Доведеться відкласти її реалізацію щонайменше до 2021 року, якщо не довше. Принаймні раніше кордони цієї країни відкривати для туристів не планують.
Влада країни вважає, що саме радикальне рішення допомагає контролювати епідеміологічну ситуацію в Австралії.
Візьміть на озброєння: З'явився сайт з усіма правилами для мандрівників по ЄС
Наразі приїхати до Австралії можуть лише резиденти країни і громадяни Нової Зеландії. При цьому всіх приїжджих відправляють на двотижневий карантин.
"Я, на жаль, вважаю, що відкриття туристичних поїздок до Австралії або з Австралії залишається в далекому майбутньому через необхідність продовжувати ставити здоров'я і безпеку людей на перше місце", – заявив міністр туризму і торгівлі Австралії.
За його словами, влада обговорює можливість відкритися для країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією, щоб відновити важливі для економіки ділові поїздки. Але відновлення міжнародного туризму буде залежати від ситуації у світі.
"Я сподіваюся, що ми зможемо розраховувати на появу вакцини", – додав Саймон Бірмінгем.
Нагадаємо, що з 1 липня ЄС почне відкривати кордони для іноземців. Україна може увійти до списку країн, для яких знімуть обмеження в першу чергу, якщо буде відповідати певним критеріям. На днях стало відомо, що українці уже можуть подорожувати до Угорщини та Чорногорії, але для цього їм потрібно виконати кілька вимог.
Читайте також: Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
21:51Хвилька ностальгії: у мережі з'явилися архівні інтерв'ю Ді Капріо, Рівза, Сміта та Пітта
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
21:0021 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Beyonce – Black Parade: слухайте пісню, присвячену скасуванню рабства у США
-
20:14Австралія буде закритою для туристів аж до 2021 року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:44Apple розкрила статистику iOS: Android такі цифри й не снилися
-
19:19Чоловік намагався перевезти джакузі за допомогою Porsche, але щось пішло не так
-
19:00Сонячне затемнення 21 червня: коли і де дивитись на Вогняне кільце в Україні
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 17 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
18:00Гороскоп на 21 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Smother: слухайте нову пісню Nirvana, створену штучним інтелектом
-
17:11У мережі показали шкідьні фото Джіджі та Белли Хадід: зовсім не змінились?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Ще одна вагома причина пити каву щодня
-
16:19Які знаки Зодіаку найчастіше виграють в лотерею
-
15:43Боляче дивитися: новенький Volkswagen Polo розбили через кілька секунд після покупки
-
15:13Чому дивитися смішні відео на роботі – правильно
-
14:44Супергеройський файтинг Injustice віддають абсолютно безкоштовно: як отримати
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
13:43Зірка Формули-1 витратив 1,6 мільйона на авто конкурента
-
13:17Британців закликали рідше стригти газон: ось чому
-
12:44Як захистити смартфон від перегріву влітку
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
14:00Чи варто панікувати? 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків
-
12:29Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році