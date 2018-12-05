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Австралійські вчені тестують швидкий універсальний тест на рак

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Науковці перевіряють тест на рак - фото 1
Науковці перевіряють тест на рак / hi-news

Вчені з університету Квінсленда розробили універсальний тест на рак, який може за 10 хвилин виявляти сліди захворювання в крові пацієнта. Процедура показує, чи має пацієнт ракові клітини в організмі, але не показує, де саме.

У недорогому і простому тесті використовується рідина, яка змінює колір, щоб виявити наявність злоякісних клітин в будь-якому місці тіла і дає результати менш ніж за 10 хвилин. Хоча тест все ще перебуває в розробці, він використовує радикально новий підхід до виявлення раку, який може зробити скринінг раку простою процедурою.

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Універсальний тест на рак - фото 293411
Універсальний тест на рак

Основною перевагою цього методу є те, що він дуже дешевий і надзвичайно простий у використанні, тому його можна було б легко прийняти в клінічну практику, – говорить Лаура Карраскоса, дослідник з Університету Квінсленда.

Тест має чутливість близько 90%, тобто він буде виявляти близько 90 з 100 випадків раку. Це послужить первісної перевіркою на наявність раку, а лікарі займуться більш цілеспрямованими дослідженнями.

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Джерело: theguardian
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