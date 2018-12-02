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Лікарі проковтнули конструктор LEGO заради експерименту
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Шість педіатрів погодилися проковтнути голови чоловічків з конструктора LEGO, щоб з'ясувати їх швидкість переміщення по шлунково-кишковому тракту.
Медики хотіли дізнатися, скільки часу буде потрібно, щоб деталь конструктора "покинула" організм природним шляхом. Експеримент показав, що дорослий організм справляється із завданням за 2-3 дня.
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Як зазначає Тесса Девіс, у відділення невідкладної допомоги щодня привозять дітей, які проковтнули сторонні предмети. Деякі з них, наприклад, батарейки або лікарські засоби, можуть становити реальну небезпеку. Інші ж предмети безболісно залишають організм. Як показав експеримент, невеликі округлі деталі конструктора не повинні становити загрози для здоров'я. На думку медиків, дитячий організм також позбудеться від деталі за кілька днів.
Вчені не заперечують гумористичної складової дослідження, адже напередодні Різдва у наукових журналах часто з'являються статті, що зачіпають кумедні аспекти життя.
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