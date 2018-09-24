Австралійські дайвери показали моторошне фото акули

Дайвери центру Calypso Star Charters в місті Порт-Лінкольн (Австралія) зробили фото акули, пащу і тулуб якої утворюють страшне "обличчя".

Страхітливий знімок в instagram-акаунті центру став популярним в мережі і за кілька днів набрав понад 18 тисяч лайків.

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Користувачі мережі ділилися в коментарях припущеннями, на що схожий цей ракурс акули. Серед припущень найбільш часто зустрічалася згадка про те, що фото схоже на "Сатану". Також згадувалися японська маска і маска Гая Фокса, а також Джокер і Пікачу.

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