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Хаскі з надздібностями розвеселив мережу
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Користувачі не можуть відвести погляд від суперсобаки породи хаскі, який відрив у собі незвичайне уміння. Зацініть!
На платформі Reddit користувач з ніком Human-Sounds-Records поділився епічним фото зі своїм собакою, яке опинилось у топах мережі. За короткий час знімок побачили понад 6,8 тис. осіб, а все тому, що на нього зображено дещо неймовірне. Всі знають, що хаскі доволі активні, однак цей зумів навіть вилізти на стіну.
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"Кохана, собака знову ходить по стіні...", – йдеться в описі, який дивує не менше, аніж сам кадр. А ваші улюбленці так вміють?
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