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Нацвідбір на Євробачення

Австралійська фітоняшка показала груди у відвертій сукні (відео)

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Теммі Хемброу знову забула про спіднє - фото 1
Теммі Хемброу знову забула про спіднє

Популярну фітнес-модель Теммі Хемброу не дарма часто порівнюють з Кім Кардашян. Дівчина з апетитними формами обожнює демонструвати свою фігуру у найекстравагантнішому вбранні, а недавнє відео це лише підтверджує!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей. До того ж, Теммі перетворила свою сторінку і бізнес, на якому реально заробляє.

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Часто дівчина ділиться фото та відео зі своєю фігурою, яка і стала її візитівкою у мережі. А нещодавно красуня вирішила змінити спортивне вбрання та вечірнє, похизувавшись розкішними формами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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