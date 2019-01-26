Австралійці випустили лінійку купальників, виготовлених з океанічного сміття

Бренд Zoggs створив колекцію купальників Ecolast з переробленого океанічного сміття.

Лінійка створена з викинутих рибальських сіток, промислового сміття, зібраного в океані та на березі. Його очистили від сторонніх матеріалів і виготовили якісний нейлон.

І ще: Виявлене несподіване джерело забруднення океану

За словами Zoggs, створений матеріал м'який, довговічний, і у 15 разів стійкіший до хлору, ніж стандартний поліестер. Крім того, він не псується під впливом сонцезахисних засобів і поту.

10% від продажу колекції Zoggs обіцяє пожертвувати ініціативі Healthy Seas. Наразі 40% купальників бренду створені з матеріалу Ecolast, але вже до 2020 року компанія має намір виробляти з перероблених матеріалів 75% своїх купальників.

Читайте також: Chanel повністю відмовився від натурального хутра та шкіри екзотичних тварин