Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Австралійці випустили лінійку купальників, виготовлених з океанічного сміття

  • 84
Купальники створюються з океанічного сміття - фото 1
Купальники створюються з океанічного сміття

Бренд Zoggs створив колекцію купальників Ecolast з переробленого океанічного сміття.

Лінійка створена з викинутих рибальських сіток, промислового сміття, зібраного в океані та на березі. Його очистили від сторонніх матеріалів і виготовили якісний нейлон.

І ще: Виявлене несподіване джерело забруднення океану

За словами Zoggs, створений матеріал м'який, довговічний, і у 15 разів стійкіший до хлору, ніж стандартний поліестер. Крім того, він не псується під впливом сонцезахисних засобів і поту.

10% від продажу колекції Zoggs обіцяє пожертвувати ініціативі Healthy Seas. Наразі 40% купальників бренду створені з матеріалу Ecolast, але вже до 2020 року компанія має намір виробляти з перероблених матеріалів 75% своїх купальників.

Читайте також: Chanel повністю відмовився від натурального хутра та шкіри екзотичних тварин

Джерело: MMR
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162149
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода