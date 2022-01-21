Горе-водійка влаштувала фотосесію на даху своєї машини, яку втопила у річці

У Канаді дівчина робила селфі на даху машини, яка у той момент зникала під водою у крижаній річці. Дивіться, відеозвіт цієї епічної ситуації.

Очевидиця ситуації Джулі Боуман написала у Twitter, що автомобіль дівчини промчав повз неї льодом замерзлої річки Рідо в Оттаві за кілька секунд до того, як провалитися. "Ми були в Карсі, і ця машина пролетіла прямо річкою. Мене здивувало те, як швидко вона їхала. Їй пощастило, що вона більше нікому не завдала шкоди", – зазначила Боуман.

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Glad everyone is safe - here is a video from our backyard as it went by pic.twitter.com/NI2nStMkvy — Sacha Gera (@SachaGera) January 17, 2022

А Лінда Дуглас опублікувала фото, на якому видно, що жовта машина повільно йде під лід, у той час, як водійка у червоному пальті фотографує себе, стоячи на задньому склі. Інцидент вирішився благополучно: дівчині з берега відправили каяк, у якому вона вибралася з крижаної пастки.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX — 580 CFRA (@CFRAOttawa) January 17, 2022

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