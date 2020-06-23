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Digital Car Keys: Apple перетворила iPhone в автомобільний ключ

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Digital Car Keys - фото 1
Digital Car Keys / caranddriver

На своїй конференції компанія Apple оголосила про оновлення операційної системи iOS, яка дозволить водіям використовувати свої iPhone як цифрові автомобільні ключі. Користувачі Digital Car Keys можуть безпечно передавати їх членам сім'ї або іншим довіреним контактам через iMessage.

Цифрові ключі Apple будуть доступні водіям BMW 5-ої серії 2021 року, починаючи з липня цього року. Ця функція стане частиною майбутнього програмного забезпечення Apple для iOS 14 і поточної версії iOS 13. Щоб почати використовувати свій iPhone як ключ, водієві доведеться з'єднати свій смартфон (або ж Apple Watch) з автомобілем, який підтримує нову функцію CarKey.

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Залежно від того, як користувач налаштовує свій профіль, йому може знадобитися виконати сканування обличчя або відбитків пальців, щоб розблокувати свій автомобіль кожен раз, коли він наближається. Опинившись всередині, iPhone водія може перебувати в кишені або в сумці і все одно заводити машину.

Digital Car Keys: Apple перетворила iPhone в автомобільний ключ - фото 411651

Користувачі нового Apple CarKey також зможуть ділитися цифровими ключами з членами сім'ї або іншими довіреними контактами через iMessage, в тому числі і з деякими обмеженнями. Наприклад, власник транспортного засобу може обмежити час, протягом якого одержувач загального ключа має доступ до автомобіля. Якщо телефон водія загубиться, господар зможе відключити цифрові ключі від машини за допомогою iCloud.

BMW, як очікується, першим запропонує Apple CarKey. Функція буде доступна для водіїв 2021 BMW 5-ї серії, починаючи з липня цього року. Пізніше німецький виробник заявив, що і інші моделі також будуть сумісні з цією функцією, якщо вони будуть випущені після 1 липня 2020 року: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 8 Series, X5, X6, X7, X5 M, X6 M і Z4.

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Джерело: cnbc
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