Аукціон від Укрпошти: лот – марка з кораблем та автограф автора, кошти – на потреби армії

Укрпошта влаштовує благодійний аукціон, головним лотом якого є нова марка з русскім воєнним кораблем та автографом автора цієї фрази. Усі зібрані гроші надішлють на гуманітарні потреби та допомогу ЗСУ.

Укрпошта та сервіс "Prozorro. Продажі" запускає благодійний аукціон, який буде 22 квітня.

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У центрі уваги – марка з російським кораблем та автографом автора цієї відомої фрази – морського піхотинця Романа Грибова. Стартова ціна – 25 000 гривень.

"Вважаємо, що нашим обов'язком є використати цей витвір філателії для збору коштів на підтримку української армії", – прокоментували в Укрпошті таке рішення.

Усі зібрані кошти перекажуть на рахунки Нацбанку на підтримку армії та гуманітарну допомогу.

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