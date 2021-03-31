Аудіо проти відео: учені розповіли, які дзвінки ефективніші

Останнім часом відеодзвінки замінили нам живе спілкування не лише на роботі, а й у повсякденному житті. Втім, відеоконференції виявилися менш продуктивним способом, ніж аудіодзвінки. До такого висновку дійшли науковці з Університету Карнегі-Меллона у Каліфорнії.

Про відповідне спостереження йдеться в опублікованій науковій роботі команди, передає EurekAlert.

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У рамках дослідження фахівці кафедри комунікаційних наук провели експеримент за участю 99 пар добровольців. Кожна пара перебувала на відстані один від одного та повинна була вирішити 6 завдань, які перевіряють колективний інтелект. Перші 49 пар, вирішуючи ці завдання, спілкувалися тільки за допомогою аудіозв'язку, а решта 50 пар – через аудіо та відео.



Відеодзвінки роблять нас більш розсіяними / Фото Unsplash

Як показали результати дослідження, учасники другої групи впоралися із завданнями гірше у порівнянні з учасниками з першої групи. Автори експерименту пояснюють це тим, що відеозображення відволікає співрозмовників, що знижує колективний інтелект. У таких парах частіше створювалася ситуація, коли говорив переважно один волонтер.

З точки зору продуктивності аудіодзвінки виявилися на першому місці. Учасники в цих групах не відволікалися, адже були позбавлені додаткових можливостей для комунікації.

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