Український армійський позашляховик Новатор отримав цивільну версію

Новатор для цивільних з'явиться у продажу у 2020 році

Фірма "Українська бронетехніка" оголосила, що позашляховик Новатор надійде у вільний продаж. Такий автомобіль отримає назву Novator-CV (від civilian vehicle – "цивільна машина") і буде відрізняться від військової версії легшою бронею.

Повнопривідний позашляховик побудований на платформі Ford F-150, а в рух його приводить 300-сильний турбодизель об'ємом 6,7 літра від того ж Ford. Пару агрегату складає шестидіапазонна автоматична коробка передач. З такою установкою легший Novator- CV може розігнатися до максимальної швидкості 180 кілометрів на годину проти 140 кілометрів на годину в армійської версії.

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Novator поставляється як українським відомствам – армії і поліції, так і за кордон.

Цивільний варіант збереже не тільки силову установку армійського автомобіля, але і його габарити. У довжину він досягає 5800 міліметрів, в ширину – 2405 міліметрів, а у висоту – 2164 міліметрів. Вантажопідйомність буде збільшена з однієї до двох тонн.

Novator- CV укомплектують регульованою пневмопідвіскою, системою нічного бачення, системою пожежогасіння, клімат-контролем, а також електричною лебідкою з 30-метровим тросом. У компанії запевняють, що всюдихід здатний долати брід глибиною 0,7 метра.

Поява Novator-CV на ринку пояснюється великою кількістю заявок на цю версію від приватних осіб, повідомили у київській фірмі. Крім того, гроші, отримані з продажу цивільних позашляховиків, будуть спрямовані на розробку нової зброї для української армії.

Вартість цивільної версії позашляховика оголосять ближче до старту продажів, запланованого на 2020 рік.

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